ಬಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌: ಗ್ರಾಹಕರು, ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ಮದ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವವರು, ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೋಂದಣಿ ಬುಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ನಂಬರ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ 14 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹939ರ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19 ಕೆಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹1989 ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬರಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ.</p>.<p>‘ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 30 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನೀಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p> <strong>ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ </strong></p><p>ಮೊದಲು ಒಂದು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದು ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಧಿಯನ್ನು 21ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‘16 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಜೀರ್ಅಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>