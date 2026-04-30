ರಾಯಚೂರು | ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ: ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮಾವು ಇಳುವರಿ

ರಾಯಚೂರು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮಾವು ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹೂವು ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಜಿಗಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋದವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಫಸಲು ರೈತರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರ ಗೊರಟೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾವುಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಮೆದುವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾವಾರಸ್ಥರು ಹಸಿ ಮಾವು ತೆಗೆದು ಕೆಮಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅರಿಷಿಣ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ, ತುಂಟಾಪುರ, ಯರಗೇರಾ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಾವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹60ರಿಂದ ₹100ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 20 ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗಾತ್ರವೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಮಲಮ್ಮ.

'ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಾವು ಇಳುವರಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮಾವು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾವು ಒದಗಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

1,250 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1250 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳು ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಇವೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಮತ್ತು ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಲ ನಾಡಿನ ಜನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬೇನಿಶಾನ್, ನೀಲಂ, ತೋತಾಪುರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಸಲ್ ಈ ನೆಲದ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.