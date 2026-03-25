ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ

ಮಾನ್ವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ಬಿ.ರಾಮಸಮುದ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ರಾಜಲಬಂಡಾ, ಕಾತರಕಿ, ಮದ್ಲಾಪುರ, ಚೀಕಲಪರ್ವಿ, ದದ್ದಲ, ಸುಂಕೇಶ್ವರ, ತಮ್ಮಾಪುರ, ಜೂಕೂರ, ರಾಜೋಳ್ಳಿ, ಯಡಿವಾಳ, ಉಟಕನೂರು, ತಡಕಲ್, ಜೀನೂರು, ಪೊತ್ನಾಳ, ಮುದ್ದಮಗುಡ್ಡಿ, ಖರಾಬದಿನ್ನಿ, ನಲಂಗದಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗೀರ ಪನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನುನಿಷೇಧಿಸಿ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ಬಿ.ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>