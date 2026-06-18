ಮಾನ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಕೋಟೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ

<p><em>ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ</em></p>.<p>ಮಾನ್ವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 11-12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಕೋಟೆಯ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಕಿಲ್ಲಾ (ಹುಡೆ), ಮೂರು ಬುರುಜುಗಳು ಇವೆ. ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಲಾಂಛನವನ್ನಾಗಿ ಈ ‘ಕಿಲ್ಲಾ’ ಕಟ್ಟಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾಲ ಹನುಮಪ್ಪ, ಕೋಟೆ ಹನುಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೋಟೆ ಸಮೇತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಕಿಲ್ಲಾ (ಹುಡೆ), ಮೂರು ಬುರುಜುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐದು ಪುರಾತನ ದೇಗುಲಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭ್ರಮರಾಂಬದೇವಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಶಂಂಕರಲಿಂಗ, ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಐದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಐದು ಬಾವಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪವಿತ್ರ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿದೆ. 'ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೊಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಬ್ಜಲಿ ಸಾಬ್ ದರ್ಗಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪುರಾತನ ಬಾವಿಯೂ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು: ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಗವಿ ಇದೆ. ಈ ಗವಿಯ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ‘ರಂಗೋಲಿ ಪಡಿ’ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾಸದೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಂಗೋಲಿ ಗುಡ್ಡ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾನಕಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮದ್ದಳೆ ಬಾರಿಸುವವರು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಮೀನಿನ ಬಲೆ ಹಾಗೂ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸವಾರಿ ಬಂಡಿ, ಕುದುರೆ, ನಂದಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಸಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಶೈಲಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸದ ಕಾಲಕ್ಕೆ (ಕ್ರಿ.ಶ -15-16ನೇ ಶತಮಾನ) ಸೇರಿದವುಗಳು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮವು ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಅವರು ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ‘ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ದಾಸರು ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-32-967709051</p>