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ಮಾನ್ವಿ | ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೆರವು: ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ

ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 8:00 IST
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ಉಚಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಭೀಮರಾಯ ಬಿ.ರಾಮಸಮುದ್ರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಾನ್ವಿ
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ
ಮಹಿಬೂಬ್ ಮದ್ಲಾಪುರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾನ್ವಿ
ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಾತರಕಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ
KarnatakaEducationRaichur

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