ಮಾನ್ವಿ | ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೆರವು: ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ಮಾನ್ವಿ:</strong> ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್.ಜಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಯುವಕರು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನವಿಡೀ ಓದಲು 24x7 ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳು ಸಹ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ಬಿ.ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಿರುವ ‘ಜೇಡರ ಬಲೆ’ ಎಂಬ 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ತಮಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತ಼ಃ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ತಾವು ಕೆಎಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕೊರತೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸದುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಪಣತೊಡಗಬೇಕು. ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಓದಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೀಮರಾಯ ಬಿ.ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಉಚಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಭೀಮರಾಯ ಬಿ.ರಾಮಸಮುದ್ರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಾನ್ವಿ</span></div>.<div><blockquote>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮಹಿಬೂಬ್ ಮದ್ಲಾಪುರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾನ್ವಿ</span></div>.<div><blockquote>ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಾತರಕಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ</span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-32-1552860445</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>