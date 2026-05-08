ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮನವಿ

ಮಸ್ಕಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆರ್. ಬಸನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>'ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೋಟರ್ ರಿಪೇರಿ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಳವಡಿಕೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಜನ ಪಿಡಿಒಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಲವೆಡೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ಬೆದರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತುರ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ. ರೋಣಿ, ತಾ. ಪಂ ಇಒ ಅಮರೇಶ ಯಾದವ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒಗಳಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಾಗೇಶ, ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ, ಶಾಂತಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ, ವಸಂತ ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>