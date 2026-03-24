ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸು

ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ

ಮಸ್ಕಿ: ಮಸ್ಕಿ–ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 150 (ಎ) ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವೇ ಆಗದೇ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ₹407 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಶ್ರಿನಿವಾಸ್ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಮಾಡಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಮೊದಲ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಕಂಪನಿ, ಇಲಾಖೆಯೇ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಜಮೀನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಭೂ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆಹೋಗಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 20 ಕಿ.ಮೀ ಬೈಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ₹ 132 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜನಿಯರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವೂ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರಕದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ದೃಢ ನಿಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಭೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು| ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-32-983408477