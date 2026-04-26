‘ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ’

<p>ರಾಯಚೂರು: ‘ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗಿರಿ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಸಮಿತಿಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಅಭಯಾಂತರಂಗ’ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗಿರಿ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಸಮಿತಿಯು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಾಂದೋಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೇಧ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಸಮಾನತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಶರಣರ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರಿನ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಳಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬೋಧನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಂದೇಶ ಇಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚರಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶರಣಬಸವ ದೇವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾಮರಸ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಬಸವರಾಜ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮಸ್ಕಿ, ಕೆ.ಶಾಂತಪ್ಪ, ವಕೀಲ ಶ್ರೀಕಾಂತರಾವ್, ಹರವಿ ನಾಗನಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಲ್ದಾರ, ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಕಡದಿನ್ನಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಹುಲಿ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಂಡಲಗಿರಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ದಸ್ತಗಿರಿಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತರಾವ್, ಅರುಣಾ ಹಿರೆಮಠ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಎಂ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-32-963773732</p>