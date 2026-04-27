'ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿರುವುದು, ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಳಕೆ, ಕೂಲಿಕಾರರ ನಕಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ ಅವರು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಾಶದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿಕಾರರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮೂನೆ 6ರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಕೂಲಿಕಾರರು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್, 'ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದರಾಜ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ ರೇಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಪಡೆದ ಕಾಯಕಬಂಧು ಉದಯಕುಮಾರ ಅವರಿಂದ ₹ 31370 ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ನರೇಗಾ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನರೇಗಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

'108 ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೂಲಿಕಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಕೂಲಿಕಾರರಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿಕಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎನ್ಎಂಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಮೌನೇಶ ಹೇಳಿದರು.

'ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೇಲ್ವನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-32-1124658977