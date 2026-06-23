ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮೊಹರಂ ಆಚರಿಸಿ: ಪಿಎಸ್ ಐ ಗುರುಚಂದ್ರ ಯಾದವ ಕರೆ

<p>ಕವಿತಾಳ: ‘ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ ಐ ಗುರುಚಂದ್ರ ಯಾದವ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂಕೇತವಾದ ಮೊಹರಂ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು’ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಮನಪ್ಪ ದಿನ್ನಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಅರಕೇರಿ, ಎಚ್.ಬಸವರಾಜ, ಈರಣ್ಣ ಕೆಳಗೇರಿ, ಆಜಂಪಾಶಾ ಧಣಿ, ಮೌನೇಶ್ ಹಿರೇ ಕುರುಬರ್, ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಧಣಿ, ಮೋಸಿನ್, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಜೊಸೇಫ್, ಹನುಮಂತ ಬುಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮಣ್ಣ, ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಮುಸ್ತಫಾ ಒಂಟಿಬಂಡಿ, ರಫಿ ಆನ್ವರಿ, ಹನುಮಂತ ಅರಿಕೇರಿ, ಮೌನೇಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-32-472784479</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>