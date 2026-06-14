ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಏಕಶಿಲಾ ಶಾಸನ:ಶಿಲಾಪದರು ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಣೆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಏಕಶಿಲಾ ಬಂಡೆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪದರಗಳು ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸನ ಹಾಳಾಗಿ ಕಾಲಗರ್ಭ ಸೇರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಏಕಶಿಲಾ ಶಾಸನದ ಗೋಡೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಬಂಡೆ ಶಾಸನದ ಐದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿಯೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿ ಹಲವು ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯೇ ಬಂಡೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಪರೂಪದ ಬಂಡೆ ಶಾಸನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುರಾತತ್ವ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಶಾಸನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ಹಫೀಜುಲ್ಲಾ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.‘ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರನ್ನು ಕೋಟೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನೂ ಮಾಡದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಬಂಡೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಸನ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಕತೀಯರ ಕಾಲದ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಏಕಶಿಲಾ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ.</p><p>42 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಸನ ಇದೆ. ಕೋಟೆಯನ್ನು ‘ಸಕಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ’ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಂಡೆ ಶಾಸನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣಿಯಿಂದ ಕೋಟೆಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಶಾಸನಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-32-1376962834</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>