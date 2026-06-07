ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ

<p>ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿತ್ತಳೆ, ಮಾವು, ನಿಂಬೆ, ಪೇರಲ, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಫ್ರೂಟ್, ಬಾಳೆ, ಸಪೋಟ, ನೇರಳೆ, ಅಂಜೂರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶರಣಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ನಿಲಯದ ಪಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಂಗರಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರೆಹಾನಾ ಬೇಗಂ, ರಮೇಶ್, ಮಹಾದೇವಿ, ವೆಂಕಟಮ್ಮ, ವಾಣಿ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗನೋಡಿ, ಉರುಕುಂದಪ್ಪ, ಹುಸೇನ್ ಭಾಷಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-32-1329359549</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>