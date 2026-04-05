‘ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಗಣತಿ ಅನುಕೂಲ’

<p>ಮುದಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಸಿ ಮಿಷನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಜನಗಣತಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಗಣಿತಿದಾರರು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಣಿತಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ ಬೋಗಾರ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತುಜರಾಮ ಸಿಂಗ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಸ್ ಮುದಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-32-495558591</p>