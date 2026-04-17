ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಳಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ

ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು

ಮುದಗಲ್: ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನಳಗಳು ನೀರು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಳಗಳು ಮಲಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

'ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಳಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೂಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಳ ಅಳವಡಿಸಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಳಕ್ಕೆ ನಾಯಿ, ದನಗಳು ಉಜ್ಜಿ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬಿಳಿಸಿವೆ. ಜಾನುವಾರಗಳು ಮೈ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ನಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಜೆಜೆಎಂ ನಳಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಧಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆನೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಳವಾಗಿ ಹೂಳಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆನೆಹೊಸೂರು, ಬೆಂಡೋಣಿ, ನೀರಲಕೇರಿ, ಅಡವಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನ.

'ಕೆಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಗುತ್ತೇಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಭತ್ತದ ಕಟಾವು ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭತ್ತ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಲಾರಿಗಳ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ರೈತರಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಖಾಜಾವಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ. ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಳ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಳ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260417-32-1106156157