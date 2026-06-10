ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಕಳಿಗೆ ಗಾಯ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಮುದಗಲ್: ಸಮೀಪದ ಸೋಂಪುರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ, ಆಕಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ನಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿರತೆಯಿಂದ ಆಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಹೋದ ಜಾನುವಾರು ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಜಾನುವಾರು ಚೆಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿಯಾದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದನ, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಕೂಗಾಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರಾಡುತ್ತ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೂ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮರಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-32-1972824945</p>