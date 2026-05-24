ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಚೂರು ಹಬ್ಬ

ರಾಯಚೂರು: ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಚೂರು ಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಚೂರು ಹಬ್ಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಪಾಪಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಚೂರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕುಸ್ತಿ, ಉಸುಕಿನ ಚೀಲ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ₹75 ಸಾವಿರ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ₹55 ಸಾವಿರ, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ₹45 ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ 35 ಸಾವಿರ, ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ ₹30 ಸಾವಿರ, ಆರನೇ ಬಹುಮಾನ ₹15 ಸಾವಿರ, ಏಳನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಟನ್ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹90 ಸಾವಿರ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ₹65 ಸಾವಿರ, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ₹55 ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ₹45 ಸಾವಿರ, ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ ₹40 ಸಾವಿರ, ಆರನೇ ಬಹುಮಾನ₹30 ಸಾವಿರ, ಏಳನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ 2.5 ಟನ್ ಭಾರವಾದ ಕಲ್ಲು ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹1 ಲಕ್ಷ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ₹75 ಸಾವಿರ, ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ₹65 ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ₹55ಸಾವಿರ, ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ ₹45 ಸಾವಿರ, ಆರನೇ ಬಹುಮಾನ ₹35 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಏಳನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಟ್ಕೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡ್ಸಿ ಪ್ರತಾಪರೆಡ್ಡಿ, ಕೋಶಧ್ಯಾಕ್ಷ ಕೊಜ್ಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪು ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಗಿ ನರಸರೆಡ್ಡಿ, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೋಗಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುಡ್ಸಿ ನರಸರೆಡ್ಡಿ, ನಾಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಪ್ಪೇಟ್ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಳ್ಯಂ ಮಲ್ಲೇಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ. ಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ, ಪುಂಡ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ. ಜಂಪರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>