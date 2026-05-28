ರಾಯಚೂರು | ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ: ಇ–ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು

<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ರಾಯಚೂರು):</strong> ಸಮೀಪದ ರೋಡಲಬಂಡದಲ್ಲಿ (ತವಗ) ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಇ–ಹಾಜರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>'ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನರೇಗಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ರೋಡಲಬಂಡದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾದಡಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಕೂಲಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>