ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಕೂಲರ್‌

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ಬಿಸಿಲೂರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಠಾಂಶ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತೋಯಿಸಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ ದಳಕಕ್ಕೂ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಸಿರಿ, ಲೂಸಿ , ರೀಟಾ, ಚೆರ್ರಿ, ಡಾರ್ಬಿ ಸಿರಿ ಹೆಸರಿನ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೂಲರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಐದು ಕೂಲರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾನದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನಗಳು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಲ್ಯಾಬ್ರೊಡಾರ್ ರಿಟ್ರೈವರ್, ಡೊಬರ್ಮನ್ ಪಿನ್ಷರ್ ತಳಿಯ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೂಲರ್ ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ವಾನಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

'ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾನಗಳು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹಿತ ಕಾಡಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

'ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 44.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಇದೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣಾಂಗ್ಷು ಗಿರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.