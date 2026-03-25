‘ನೀರು ನೀಡಿದ ರಾಯಚೋಟಿವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು’

ಸಿರವಾರ: 'ಗ್ರಾಮದ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರು ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಶರಣರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ರಾಯಚೋಟಿವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅತ್ತನೂರು ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ರಾಚೋಟಿವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ 22ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಗುಡ್ಡಾಪುರದ ದಾನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವಶ್ರೀ ರಾಯಚೋಟಿವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಿಲ್ಲೆ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನವಲಕಲ್ಲು ಬೃಹ ನ್ಮಠದ ಅಭಿನವಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನೀಲಗಲ್ ಬೃಹನ್ಮಠದ ರೇಣುಕಾ ಶಾಂತಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಬ್ಬೂರಿನ ಬೂದಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾ ರ್ಯರು, ಸುಲ್ತಾನಪುರದ ಶಂಭು ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಜಾಗಟಗಲ್ ಸಾಂಬಯ್ಯ ತಾತ, ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಗಿರಿಜಾ ಶಂಕರ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಬುಡ್ಡನಗೌಡ ಜಾಗಟಗಲ್, ಚುಕ್ಕಿ ಸೂಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗನಗೌಡ, ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ, ಎಸಿಡಿಪಿಒ ರೇಣುಕಾ, ಅಂಗ ನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ನಾಗಮ್ಮ ಎನ್.ಹೊಸೂರು, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಜಗದೀಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮದ್ಲಾಪುರ, ತಬಲಾ ವಾದಕ ರಘುಕುಮಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-32-9135521