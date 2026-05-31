‘ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 'ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಬೊರಾನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಿಡ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿ ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚವಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ',ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಎದೆಗುಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಷ್ಟೋ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಚಿನ್ ಗೌಡ ಅವರು ನ್ಯಾನೊ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದೀಪ ಅವರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದ. ರೈತರು ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂದೀಪ ಕುಮಾರ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ, ವೀಣಾ, ಸನ್ನತಿ ನಾಯಕ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ, ಡಿ.ನಾಗರಾಜು, ಜಂಬಣ್ಣ ಗೌಡ, ಕೆ. ರಾಮುಲು, ಮಹೇಶ ಗೌಡ, ವೀರೇಶ ಗೌಡ, ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಭರತ್, ಉಮೇಶ ಬಾಬು, ಶಿವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸನ್ನತಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>