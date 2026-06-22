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ರಾಯಚೂರು: ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದವರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ

ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀತದ ಆಳುಗಳಂತೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದುಡಿಮೆ
ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹುಡೇದ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 5:14 IST
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ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರವು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಬೇಕು. ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ
Rayachuru
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