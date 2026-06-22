ರಾಯಚೂರು: ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದವರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತರಾದವರು, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಅಶಕ್ತರು, ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ರಾಯಚೂರಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವೇ ಇಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿವೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವವರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ಅನಾಥರು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಕೆಲ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 250 ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 25 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡನ್ಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. </p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಗೌರವಯುತ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. </blockquote><span class="attribution">ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<div><blockquote>ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರವು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಬೇಕು. ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ವಿವಿಧ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ</span></div>.<h2>ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಳಕೆ?</h2>.<p>ರಾಯಚೂರಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಲವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶೌಚಾಲಯ ತೊಳೆಯುವುದು ಇತರ ಆಶ್ರಿತರ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಗಳವರೆಗೆ ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೂರುಗಳು ಇವೆ.</p>