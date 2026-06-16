<p>ರಾಯಚೂರು: ‘ಎಸ್ಬಿಎಚ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಜಿಎಂ ಸೀತಾಬಾಯಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಲೋಹಾರವಾಡಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಬಿಐನ ಸುದೀರ್ಘ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಎಚ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಕ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಚಕ್ರಪಾಣಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಸಂಘದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಂಟಿ ನಗರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ ರವೀಂದ್ರ ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಖಜಾಂಚಿ ಅಂಜನಿಕುಮಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ(ಎಂಸಿ) ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೀಲಕಾಂತ ದಲಭಂಜನ, ಲೋಗನಾಥನ್, ಅತಿಥಿ ಹೇಮಂತ ಗೋಕುಲ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಯಚೂರಿನ ಕಂದೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ (ಎಂಸಿ) ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜೊಳ್ಳಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>75 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಘದ ನೂತನ (ಎಂಸಿ) ಸದಸ್ಯ ರಾಜೊಳ್ಳಿ ನಾಗಪ್ಪ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ಅನ್ಸಾರಿ, ದೋಮಕುಂಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ, ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮತ್ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಂದೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಮೇಶ ಹೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತಂಗೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಾಬೀರಅಹಮದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-32-945541674</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>