ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬಸ್: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾರು

ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಜಾಲಿಹಾಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಆರೇಳು ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗುವಾಗ ದಿಢೀರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಹೊಲಗಾಲುವೆಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಆದರೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಇತ್ತು. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇ ಕಾದಿತ್ತು' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸಿಂಧನೂರು ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಚಾಲಕ ರಾಯಪ್ಪ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಸನಗೌಡ ಮೇಟಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>'ಕೆ.ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಸ್ನ ಚಕ್ರ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿ, ಚಕ್ರ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಳೆಯ ಡಕೋಟಾ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐದಾರು ಬಾರಿ ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡಕೋಟಾ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವೀರೇಶ ಜಾಲಿಹಾಳ, ದೊರೆಬಾಬು ಗಾಂಧಿನಗರ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>