‘ಅತಿಸಾರ ಭೇದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ’

ಸಿಂಧನೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮೇರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23ರ ಮಹೆಬೂಬಿಯ ಕಾಲೊನಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅತಿಸಾರ ಭೇದಿ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿಸಾರ ಭೇದಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉಣಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಬಳಕೆ, ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನಿಗಾವಹಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಧಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದು, ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವುದು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಚುವುಟಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಓಆರ್ಎಸ್ ದ್ರಾವಣ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಸಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಂಜಿ, ಬೇಳೆ ತಿಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಎಚ್ಸಿಒ ತ್ರೆಜಾ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪದ್ಮಾ, ಸಹಾಯಕಿ ರಾಜ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-32-642120082</p>