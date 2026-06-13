ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ 50 ಬೈಕ್‌ ಜಪ್ತಿ, ಐವರ ಬಂಧನ

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ₹35.20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 50 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನವರಿ 30ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹನುಮನಗೌಡ ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವವರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಎರಿಯಪ್ಪ, ಎಎಸ್ಐಗಳಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಂಕಟೇಶ, ನಿರುಪಾದಿ, ರಮೇಶ, ಮಂಜುನಾಥ, ಗೋಪಾಲ, ಪ್ರಕಾಶ, ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮೌಲಾ ಹುಸೇನ್, ರಾಮಪ್ಪ, ರವಿ, ದೇವಪ್ಪ, ದಯಾನಂದ, ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ತಂಡ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಚನ್ನಬಸವ ಹೂಗಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಿಂಡಿ ರಾಘು, ಮಹೆಬೂಬ್ ಮಸ್ಕಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಲಾಲ್ ಪರಾಪುರ, ರಫೀಕ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ₹35.20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 50 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-32-1527911580</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>