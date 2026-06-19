ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur

ಜೂನ್ 28ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 1:02 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 1:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vaccinationHealthChildrenRaichur
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT