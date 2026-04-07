ತಾ.ಪಂ ಮಳಿಗೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗ; ಆರೋಪ

ಸಿಂಧನೂರು: ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ರಾಯಚೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು 28 ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದವರು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸದೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>2025 ಮೇ 21ರಂದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಹಲವು ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೋದಿ ಝರಾಕ್ಸ್' ಹೆಸರಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದುರುಪಯೋಗ: ಮಳಿಗೆ ನಂ.15ನ್ನು 'ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಾಲಗುಂದಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಮಫಲಕ ತೂಗು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಹಲವಾರು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಉಪಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ' ಎಂಬುದು ಎಐಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಷುಮಿಯಾ ಅವರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, 'ನಾವು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪದ್ರವವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಝರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ತನಕ ಹಿಂದಿನ ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಇಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>