ಉರಿಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಅಸಂಘಟಿತರು...

<p>ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ದಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಉರಿಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಿರಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ, ಬೀದಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಚಪ್ಪಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಳ್ಳುಬಂಡಿ ಹೋಟೆಲ್, ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಿದಿರು ಪುಟ್ಟಿ, ಗಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಾಗಲಿ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮರ, ಬಿದಿರು ಪುಟ್ಟಿ, ಬೀಸಣಿಕೆ, ಈಚಲು ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೆಂತ ಬಂದೀನೆಪ. ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕಷ್ಟ ತಗಂತಾರ, ಅಂಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊದ್ಲಿನೆಂಗ ಇಲ್ಲ. ಕುಲಕಸುಬು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೆಂತ ಹೊಂಟೀವಿ. ಬಿಸ್ಲು ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚಳಿ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಬೇಕಲಪ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿಕೆನ್ನುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುದೇರ ಸಂಬಳ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗ್ಳಾ ಬರ್ತಾವು ನೋಡು ಅಷ್ಟಾ, ಅದು ಬುಟ್ಟು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಗರದ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿದಿರು ಪುಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಮರಿಯಪ್ಪ ಕೊರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಲಿಡ್ಕರ್ನವ್ರು ಹಿಂದ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಾಕಂತ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಗ ಚಪ್ಲಿ ಇಟಗಂಡು ಮಾರತಿದ್ಯ. ಆದ್ರ ಹೋದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ರೋಡಿಗೈತಿ ಎಂದು ಹಿಟಾಚಿನಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ತಳ್ಳು ಬಂಡ್ಯಾಗ ಚಪ್ಲಿ ಇಟಗಂಡು ಮಾರ್ತೀನಿ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಒಂದೀಟು ಜಾಗದಾಗ ಬೂಟು, ಚಪ್ಲಿ ಪಾಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿನಾ ಮೂನ್ನೂರು-ನಾನ್ನೂರು ಆಗತ್ತ. ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಲ ನಡಿಸ್ತೀವಿ’ ಎಂದು ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ರವಿ ಸಮಗಾರ ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಬಿಸ್ಲು ಐತಂತ ಸುಮ್ನಿದ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ. ಒಣ ಕಡ್ಲಿ ಲೋಡು ಬಂದೈತಿ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೂರು, ಇನ್ನೂರು ಸಂತೀಗೆ ರೊಕ್ಕನ ಆತೈತಿ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟು ಕುಂದ್ರಸ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಬೆಳಿ ಆದದಕ ಹಮಾಲ್ರನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಾಗಿ ದಗದ ಸಿಕ್ರ ಸಾಕನಂಗ ಆಗೇತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿಸ್ಲು ಇದ್ರೂ ಅನ್ಲೋಡು ಮಾಡಾಕ ಬಂದೀವಿ’ ಎಂದು ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ದುರುಗಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮಪ್ಪ, ಫಯಾಜ್ ಮುನ್ನಾ ಇತರರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲು ಆದದಕ ಬೀದಿ ಬದಿ ಹೋಟ್ಲಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗಲಾರ್ದದದಕ ಸಣ್ ಹೋಟ್ಲು ನಡಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೇತಿ. ಆವಾಗೊಂದು ಇವಾಗೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಕಷ್ಟಪಟ್ರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಿರಾಕಿ ಆದ್ರ ಖರ್ಚು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾಕೈದು ನೂರ ಹೋದ್ರ ಇನ್ನ ಐದನೂರು ಉಳಿತಾವ. ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ’ ಎಂದು ಬೀದಿ ಬದಿ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-32-1509215286</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>