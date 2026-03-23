ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಸಿರವಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ

<p>ಸಿರವಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 36 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿರವಾರದಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು 80 ಕಿ.ಮೀ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 36 ಕಿ.ಮೀ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ–ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಅಲೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ಮೂಲಕ ಸಿಂಧನೂರು ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ನಿತ್ಯ 100 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ’ ಎಂದು ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೀತಗಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಿರವಾರದ ಜನ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಬಸ್ ಡಿಪೊ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಕೆ.ಭಜಂತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಗತ್ಯ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಸುಗೂರು–ರಾಯಚೂರು ಹೆದ್ದಾ ರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಕಾಣದೇ ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎರಡು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-32-764616131</p>