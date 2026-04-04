‘ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ’

ಸಿರವಾರ: 'ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಜನಗಣತಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ ಪವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗದೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ 34 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉತ್ತರ ಪಡೆದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಪಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಆರೀಫ್ ಮಿಯ್ಯಾ, ಸೂಗೂರೇಶ, ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>