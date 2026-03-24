ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿ: ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

ಸಿರವಾರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ, ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಕಾರಣ ಸತತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 6 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ 5 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-32-823531954</p>