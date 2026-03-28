‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ ಇರಬಾರದು’

ರಾಯಚೂರು: 'ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗುಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಇರುವುದು' ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಆಂಜನೇಯ ಕಾವಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ, ಮ್ಯಾದಾರ್ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಿಲ್ಲ. ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಇವೆರಡು ಕುಡಿಸುವುದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಆಡಂಬರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಜೀವಿಸದೇ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರ್ಶ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಯುನೂಸ್ ಮಾತನಾಡಿ,'ಪ್ರಸ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ತಾಳ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಕ್ತಿನಗರದ ಯುವ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ನವೀನಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ದಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಮ್ಯಾದಾರ್ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿಜಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಉಮಾಕಾಂತ ದೇವರಮನಿ, ದತ್ತಿ ದಾನಿ ಎಚ್. ಎಚ್.ಮ್ಯಾದಾರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಣ್ಣ ಭೋಯೇರ, ಸಾಹಿತಿ ವೀರ ಹನುಮಾನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯಚೂರಕರ್, ಶೇಖರ್ ಅರ್ಕಸಾಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರತನ್ ಚೌಹಾಣ, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಸಂಜೋತ, ಧರ್ಮಾವತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ರಾವುತರಾವ್ ಬರೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಾಯಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಮಾಶ್ರೀ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>