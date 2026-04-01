ಸುಶಮೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಜನ್ಮಶತಮನೋತ್ಸವ ನಾಳೆಯಿಂದ

ರಾಯಚೂರು: ಸುಶಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಭಕ್ತರ ವೃಂದದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏ.2 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಮುಂಗಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಶಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಜನ್ಮ ಶತಮನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 18 ನೇ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನೆ, ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ 25ನೇ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಐದು ದಿನಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊರ್ತಕುಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏ.2 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 .30ಕ್ಕೆ ಗೋಪೂಜೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಧಾನ್ಯ ಪೂಜೆ, ಸಾಖೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ ಡೈರಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಜೋಷಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಪಂಡಿತ ಖೇಡಾವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಏ.5 ರಂದು ಸಂಜೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮೈಸೂರು ರಾಮಾಚಂದ್ರಾಚಾರ ಇವರಿಂದ ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 6 ರಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿಜಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಜವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುಶಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಪಾದುಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಶಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಇನಾಂಧಾರ, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಸಿರವಾರ, ಪ್ರಾಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>