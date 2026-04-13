<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ 16 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 42.9 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಠಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಿಲ್ಲೇಸೂರ, ಕಲ್ಮಲಾ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಗುಂಡಿ, ವಾಲ್ಕಮದಿನ್ನಿ, ಕುನಟಗಿ, ಗೊರೆಬಾಳ, ಬಾದರ್ಲಿ, ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಹುಡಾ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡದೂರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರಗುಂಟಾ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿ, ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 42ರಿಂದ 43 ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಧಗೆ ಇತ್ತು. ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>