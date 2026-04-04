ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ; ಪುರಾಣ ಮಂಗಲ, ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಕವಿತಾಳ: 'ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ದೈವಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ' ಎಂದು ಅಂಕಲಿಮಠದ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ಗುರು ನಿರುಪಾಧೀಶ್ವರರ 21ನೇ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಡಿ ವಡಿಕೇಶ್ವರರ ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡೊಳ್ಳು, ಭಾಜಾ, ಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಭ, ಕಳಸಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುರವಂತಿಕೆ ಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಗಡಗಿ ವಡಿಕೆಪ್ಪ ತಾತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧಣಿ, ರಾಜಶೇಖರ ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ, ಅಮರೇಗೌಡ, ಸೂಗಪ್ಪ, ಶರಣಬಸವ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗನಗೌಡ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ರಾಮು, ಭೀಮಣ್ಣ, ವಿರೇಶ, ಭೀಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ನರಸಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>