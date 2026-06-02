‘ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ’

ರಾಯಚೂರು: 'ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಮೂತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಗುಟಕಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರಂತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದೆ' ಎಂದರು</p>.<p>'ತಂಬಾಕಿನ ಈ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಸಿ. ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವರೂ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು. ತಂಬಾಕು ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಇಂತಹ ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮನೋರೋಗ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಹರ ಪತ್ತಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಿಮ್ಸ್ ಅಬಾರ್ಕ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಸುಶ್ರಿತ ಎ ನೀಲೋಪಂತ, ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ಶಾರದಾ ಅಕ್ಕ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಕೀಲ ನೀಲಕಂಠರಾಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>