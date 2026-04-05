ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ

ರಾಯಚೂರು: ರಣ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಹಿಂಡೆ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಅಂಬಲಿ, ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಶರಬತ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಕಾರಣ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಹಸಿಶುಂಠಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಎಂದಿನಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೊತೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ರಣ ಬಿಸಿಲು ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಈವಾರವೂ ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಾಪರ ಸಹ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ: ಸಬ್ಬಸಗಿ, ಮೆಂತೆ, ಕೊತಂಬರಿ, ಪುಂಡಿಪಲ್ಯ ₹10ಗೆ 2 ಸಿವುಡು ಇದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ