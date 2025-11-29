ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಕೊಂಬಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ ₹ 30, ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹ 40
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
