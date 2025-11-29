ರಾಯಚೂರು: ಕೊಂಬಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ಚಳಿಗಾಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದಾಕಾಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಹ ಇಳಿದಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ , ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದ ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಹಿರಿತನ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಚವಳೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಾಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ₹ 6 ಸಾವಿರ, ಹಿರೇಕಾಯಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ, ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಚವಳೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ₹4 ಸಾವಿರ, ಎಲೆಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ₹ 3 ಸಾವಿರ, ಹೂಕೋಸು ₹ 3.5 ಸಾವಿರ, ಗಜ್ಜರಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ತುಪ್ಪದ ಹಿರೇಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ₹ 2 ಸಾವಿರ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ₹ 1 ಸಾವಿರ ಇಳಿದಿದೆ. ಮೆಂತೆ, ಸಬ್ಬಸಗಿ, ಪುಂಡಿಪಲ್ಯ, ಕೊತಂಬರಿ, ಪಾಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆವಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಬಸಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು ಇಲ್ಲಿಯ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ತರಕಾರಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>