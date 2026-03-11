ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಯಚೂರು | ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ರಂಗೋಲಿ ಮೆರುಗು

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:06 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:06 IST
Raichur

