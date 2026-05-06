ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ: ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ

ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಾಪಲದಿನ್ನಿಯ ಈಶಣ್ಣ ಬಲವಂತಪ್ಪ (41) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಸ್ಲಂ ಜಂಗ್ಲಿಪೀರ್ (22), ಚಿಕನ್ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಬುಡ್ಡಬಾಷಾ (23) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮೈದುನನ ಮಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಈಶಣ್ಣ ತಡೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನನ್ನ ಪತಿ ಈಶಣ್ಣನ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಈಶಣ್ಣ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>