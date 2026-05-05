ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ: ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಾಹ ತಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ

ಕವಿತಾಳ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗುಟುಕು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜವಳಗೇರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೀರು ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಿಂದ 3 ಕೊಡ ನೀರನ್ನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧ ಹಾದಿಯ ನಂತರ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು, ಕಡಿದಾದ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೊಟರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕಾಗೆ, ಪಾರಿವಾಳ, ಅಳಿಲು, ಗೊರವಂಕ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುವ ನವಿಲುಗಳು.. ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ.

'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಎರಡು ಕೊಡ ನೀರನ್ನು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪೊಟರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಾರು ನವಿಲುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀರು ಕುಡಿದು ನರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಿಗಿದು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ನಿತ್ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ