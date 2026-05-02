‘ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ’

ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ದಮನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜ್ ಜಾಗೀರದಾರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿಲಾನಿ ಯರಗೇರಾ, ಭೀಮಣ್ಣ, ಜಗದೀಶ, ಹನೀಫ್ ಅಬಕಾರಿ, ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾರಣ್ಣ, ನರಸಪ್ಪ, ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಯಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ (ಎಐಸಿಸಿಟಿಯು)ದ ವತಿಯಿಂದ ಯರಮರಸ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಯರಮರಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ಸಂಘದ ನಾಮಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯರಮರಸ್ ನಂ-2 ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಜಯತೀರ್ಥ ಗೋಕರಪ್ಪ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್, ಮೌಲಾಲಿ, ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್, ಹುಸೇನ್ ಪಾಷಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಅನುಪಮಾ, ಪದ್ಮ, ಮಹಮದ್ ಪಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯರಮರಸ್ ನಂ-2 ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>