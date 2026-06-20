ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ; ಕೃಷ್ಣಾ ಶಾವಂತಗೇರಾ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ರಾಯಚೂರು: ‘ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಾ ಶಾವಂತಗೇರಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎನ್ ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು: ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ಹರಿಕಿಶನ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಬಸವಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಹರಿಜನವಾಡದ ಆರ್. ಎನ್. ಬಾಲಾಜಿ ಕುಮಾರ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>13 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ರವಿತೇಜ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಬಸವಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ತರುಣಗೌಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಗಿಲ್ಲೇಹೊಸೂರಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಸಂಜು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಯುವಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ದುಳ್ಳಯ್ಯ ನಾಯಕ ದಿಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಚನ್ನಪ್ಪ ವಿ. ಆರ್.ಇ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 19 ವರ್ಷದಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಮೆಟ್ಟೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಆರ್.ಎನ್.ನರೇಂದ್ರ ಹರಿಜನವಾಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ , ಏಗನೂರ್ ಮಂದಿರದ ಮನೋಹರ ಬಡಿಗೇರ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಅತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಹನುಮಂತಯ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಶಿವಶರಣರೆಡ್ಡಿ. ಏಗನೂರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: 8 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಕಾಂಕಾರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ಆದ್ವಿಕಾ ಪ್ರಥಮ, ಬಸವಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ತಾರಾಗ್ರೇಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ವೆಂಕಟಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹನಾ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>13 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮದರ್ದ್ ಶಾಲೆಯ ಸಿಂಚನಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಅಶ್ವಿನಿ ದಿನ್ನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಬಸವಶ್ರೀ ಶಾಲೆಯ ನಿವೇದಿತಾ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>19 ವರ್ಷದಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಯುವತಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದಿನ್ನಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 36 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಸ್ಕಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ವೀಣಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ನೆಳಹಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗಂಗಾ ಬಿ. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಗಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಶೈಲಜಾ ಕೊಲ್ಲೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಕೆಇಬಿ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಮಳಾದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರಾಯಲ್ ಕಾಂಕಾರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ಆರೋಹಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಿಜನಾಗೇರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಆನಿಷಾ ಶರ್ಮಾ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 135 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಡಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎನ್ ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿ ಡಾ ಅರ್ಪಿತಾ ಹಾಗೂ ಡಾ ಪೂಜಾ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರಿಗೆ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ, ಬಿ. ಎನ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಡ್ಡೇಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-32-2103409227</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>