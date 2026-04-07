ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ: ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ

ಸೈದಾಪುರ: 'ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕಡೇಚೂರು-ಬಾಡಿಯಾಳ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರೈತರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಗ್ಧ ರೈತರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವವರು ನಾವೇ ಹೊರೆತು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ವಕೀಲ ಚಾಗನೂರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ ನಂತರವೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಜಲಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಭೀಮಣ್ಣ ವಡವಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಾತೀತ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೆ ಸರ್ಕಾರವು 2ನೇ ಹಂತದ ಭೂಸ್ವಾಧಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲ, ಜಲ, ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸವುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ವೀರೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ಕಾಶಿನಾಥ ಮಡಿವಾಳ್, ಯಂಕಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೊನ್ನಕೇರಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೆಗ್ಗಿನಮನೆ, ಭೀಮಶಪ್ಪ ಗುಡ್ಲೆ, ಬಸಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್, ಭೀಮಪ್ಪ ಪಾಪನೋರ್, ಮಾಳಪ್ಪ ದದ್ದಲ್, ಅಂಜನೇಯ ಹೊಸಮನಿ, ಮಹೇಶ, ಚಾಂದ್ ಬಾಡಿಯಾಳ್, ಪ್ರಕಾಶ ಗೂಡುರು, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>