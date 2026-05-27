ಸಿಂಧನೂರು: ಅಖಂಡ ಭೂಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಸಿಂಧನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಖಂಡ ಭೂಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮೇ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಕ್ಕಂಟಿ ಸುರೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಟಿ ಸಸಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಗೊರೆಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗಿನ ಗಿಡಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಸಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು. ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ದಿನ ಮದ್ದಿಪಾಟಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-32-146301175