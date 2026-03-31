‘ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಜನ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧ’

ಸಿಂಧನೂರು: 'ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವತನಕ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಸಿಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 155ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹ 6–7 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜವಳಗೇರಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 500 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ₹ 400 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಬಾದರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನನಗೌಡ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕನಗೌಡ ಗಿಣಿವಾರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಜವಳಿ, ಯುನೂಸ್ ಪಾಷಾ ದಢೇಸೂಗುರು, ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ರೌಡಕುಂದಾ, ಅಮರೇಶ ಗಿರಿಜಾಲಿ, ನಿರುಪಾದಿ ಸಾಸಲಮರಿ, ಶಂಭನಗೌಡ ತಿಡಿಗೋಳ, ಎಸ್.ದೇವೆಂದ್ರಗೌಡ, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಗಡದಿನ್ನಿ, ರಾಚಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಪುಲದಿನ್ನಿ, ಬಸವರಾಜ ಮರಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಳ್ಳೂರು, ಸುದರ್ಶನಗೌಡ ರಾಗಲಪರ್ವಿ, ಅಮರೇ ಗೌಡ ಗೊರೇಬಾಳ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260316-32-859902543