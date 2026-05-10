‘ಬಸನಗೌಡರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ’

ಸಿಂಧನೂರು: 'ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ವಿರೂಪಣ್ಣ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ಜನಪರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜತೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲುಮತ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಡೇದ, ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಾಸುನೂರಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಂಪುರ, ಕೆ. ಸುಕುಮುನಿಯಪ್ಪ ಬೂದಿವಾಳ, ಮಹೇಶ ಗೊರೇಬಾಳ, ವೀರೇಶ ಮಾಡಶಿರವಾರ, ಬೀರಪ್ಪ ದಿದ್ದಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>