ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣ: ಅಭದ್ರತೆಯ ತಾಣ

ಸಿಂಧನೂರು: ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಗೌಜು-ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನವೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಿನವೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ' ಎಂದು ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೊನಿಯ ರವಿ ಗದ್ರಟಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಲವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಾಗಲಿ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಾಗಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮನುಜಮತ ಬಳಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಬಾದರ್ಲಿ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ತಗ್ಗು-ದಿನ್ನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಂಪ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>