ಗೋಮಾತೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಸಿಂಧನೂರು: ಗೋಮಾತೆಯ ಗೌರವ ಅಭಿಯಾನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಗೋಮಾತೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧ ಕಚೇರಿ ಬಂದು ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ವಾಣಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ವೇದಲಕ್ಷಣ ಗೋಮಾತೆಯ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಸೇವೆ, ಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಾತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತೆ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಜೀವ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 50 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋ ವಾಹಿನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಆನಂದ ಸಿಂಗ್, ಟಿ.ಮಲ್ಲೇಶ, ಅಕ್ಷಯಗೌಡ, ಗಿರೀಶ್ ಈಚನಾಳ, ಶಿವು ಎಸ್ಆರ್ಕೆ, ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗಾಪುರ, ರವಿ ಈಡಿಗ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಲ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೌಧರಿ, ದೇವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ತಮ್ಮಿನೇನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಹುಡಾ, ವೀರೇಶ ಪತ್ತಾರ್, ಶಿವನಗೌಡ ಕುರುಕುಂದಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಂಗಾರಶೆಟ್ಟರ್, ಶಿವು ಹಿರೇಮಠ, ಅಮರೇಶ ಕಾನಿಹಾಳ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ