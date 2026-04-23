‘ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್’ ಸೋಲಿಸಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ’

ಸಿಂಧನೂರು: 'ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದೇ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ 57ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೊಂಡೆ, ಬಸವರಾಜ ರೈತನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಈರೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>